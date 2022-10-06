Донецк, 6 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Донецкую Народную Республику могут прийти крупные российские торговые сети. Об этом сообщил глава правительства региона Виталий Хоценко.

Александр Погожев ИА REGNUM «Сделано в ДНР»

По его словам, власти республики намерены развивать конкуренцию, и хотят, чтобы в регион пришли крупные торговые сети.

«С рядом крупных сетей ведём переговоры. Просто не хочу говорить с кем, пока не свершилось. Когда свершится, мы сразу объявим, да и люди увидят крупные российские сети», — приводит слова Хоценко РИА Новости.

Также председатель правительства региона отметил, что местный бизнес за восемь лет независимости успел «накачать мышцы».