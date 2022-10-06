Париж, , 10:40 — REGNUM Более 200 французских жандармов и полицейских будут размещены в Катаре во время чемпионата мира (ЧМ) по футболу в рамках соглашения о «партнерстве Франция-Катар», сообщает Le Figaro.

Французские жандармы Rama

Катар также может запросить «дополнительные средства», в частности, с точки зрения «наблюдения за морскими и портовыми объектами, кибербезопасности, управления потоками в метро».

Катар рассчитывает не только на Францию ​​в организации чемпионата мира: упоминается около пятнадцати внешних партнеров, включая США, Великобританию и Германию.

Соглашение предусматривает, что французская полиция и жандармы «пользуются гарантиями справедливого судебного разбирательства» в случае совершения правонарушения в Катаре.

Напомним, Франция оказывала поддержку во время Азиатских игр 2006 года, чемпионатов мира по гандболу в 2015 году, велоспорта в 2016 году и легкой атлетики в 2019 году, а также во время Кубка арабских наций по футболу в 2021 году.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.