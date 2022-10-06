Киевские боевики продолжили обстрел колонии в Горловке
Донецк, 6 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. ВСУ второй день подряд обстреливают исправительную колонию на севере Горловки, сообщает 6 октября министерство юстиции ДНР в телеграм-канале.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Осколки снаряда
Очередной обстрел Мичуринской исправительной колонии, уточнили в ведомстве, начался в 8:00 по местному времени и продолжался 20 минут. Пострадавших нет.
Степень разрушений зданий и сооружений в колонии устанавливается.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября ВСУ выпустили по территории Мичуринской колонии десять неуправляемых авиационных ракет, в результате повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии.
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