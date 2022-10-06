Кишинёв, 6 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Девятнадцатый день протестов в Кишинёве начался 6 октября протестным митингом против повышения цен в Молдавии. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».

partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор.

Акция прошла под лозунгом: «От их цен волосы встают дыбом».

«Согласно конституции, государство обязано создавать достойны условия для жизни граждан. Сегодня мы видим, что с каждым днём повышаются цены», — сказал советник парламентской партии Шор Юрий Кузнецов.

Накануне Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии приняло решение о повышении стоимости электроэнергии на 34%. Кузнецов напомнил, что члены правящей партии «Действие и солидарность», когда были в оппозиции, протестовали против тогдашних тарифов, называя высокими, но с тех пор они выросли в несколько раз.

Напомним, бессрочная протестная акция в Кишинёве длится с 18 сентября. Активисты разбили палаточный городок. По воскресеньям в центре столицы проводят многотысячные митинги.