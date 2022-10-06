Пекин, 6 октября 2022, 10:40 — REGNUM Китай подтвердил, что диалог и консультации являются единственным способом решения проблемы Корейского полуострова, призвав американскую сторону принять меры, проявить искренность и создать условия для возобновления диалога, сообщает 6 октября газета Global Times.
Члены ООН встретились после того, как Северная Корея провела испытательный пуск баллистической ракеты во вторник.
Гэн сказал, что Китай обратил внимание на недавние ракетные пуски Северной Кореи, а также обратил внимание на совместные военные учения, проводимые США и другими странами региона. Гэн сказал, что недавнее укрепление военного альянса США в Азиатско-Тихоокеанском регионе повысило риск военной конфронтации, практиковало двойные стандарты в ядерной проблеме и отравило региональную среду безопасности. На этом фоне ситуация на полуострове неизбежно становится напряженной, сказал Гэн.
Гэн также подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль в вопросе Корейского полуострова и не должен слепо применять силу и давление. Как близкий сосед, Китай уделяет пристальное внимание ситуации на полуострове и всегда будет настаивать на поддержании мира и стабильности на полуострове, осуществлении денуклеаризации полуострова и решении вопросов путем диалога и консультаций.