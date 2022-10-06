Пекин, 6 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Китай подтвердил, что диалог и консультации являются единственным способом решения проблемы Корейского полуострова, призвав американскую сторону принять меры, проявить искренность и создать условия для возобновления диалога, сообщает 6 октября газета Global Times.

Kz.china-embassy.org Гэн Шуан

«Все заинтересованные стороны должны сосредоточиться на общей ситуации мира и стабильности на полуострове и предотвратить эскалацию ситуации», — заявил заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан на заседании Совета ООН по ситуации на полуострове 6 октября.

Члены ООН встретились после того, как Северная Корея провела испытательный пуск баллистической ракеты во вторник.

Гэн сказал, что Китай обратил внимание на недавние ракетные пуски Северной Кореи, а также обратил внимание на совместные военные учения, проводимые США и другими странами региона. Гэн сказал, что недавнее укрепление военного альянса США в Азиатско-Тихоокеанском регионе повысило риск военной конфронтации, практиковало двойные стандарты в ядерной проблеме и отравило региональную среду безопасности. На этом фоне ситуация на полуострове неизбежно становится напряженной, сказал Гэн.

«Исторический опыт показывает, что диалог и консультации являются единственно правильным способоразвем решения проблемы Корейского полуострова. Если диалог продвигается гладко, ситуация на полуострове будет относительно стабильной; если диалог застопорится или даже рнется вспять, ситуация на полуострове обострится. Мы призываем американскую сторону принять меры, продемонстрировать свою искренность и эффективно отреагировать на законные и разумные опасения северокорейской стороны, чтобы создать условия для возобновления диалога», — сказал Гэн.

Гэн также подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль в вопросе Корейского полуострова и не должен слепо применять силу и давление. Как близкий сосед, Китай уделяет пристальное внимание ситуации на полуострове и всегда будет настаивать на поддержании мира и стабильности на полуострове, осуществлении денуклеаризации полуострова и решении вопросов путем диалога и консультаций.