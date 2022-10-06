Бейрут, , 10:45 — REGNUM Детский фонд Организации Объединённых Наций (ООН) ограничивает программы помощи лагерям сирийских беженцев на территории Ливана. Об этом 6 октября сообщает Lebanon 24.

Беженцы un.org

По данным журналистов, из-за нехватки финансирования организация вынуждена приостановить поставки питьевой воды в крупнейший лагерь беженцев, расположенный в ливанском регионе Арсаль.

Отмечается, что в лагере находится 45 000 беженцев, 9000 из которых живут в палатках. Беженцы в Арсале опубликовали обращение к генеральному секретарю ООН, в котором призвали его разобраться в ситуации.

«Мы считаем это решением несправедливым, поскольку оно затрагивает основные жизненные потребности примерно 45 000 беженцев. Право на воду и санитарию — это красная черта, которую нельзя переступать. Что же должно произойти, чтобы гуманитарные организации пошли на такой шаг?» — говорится в обращении беженцев.