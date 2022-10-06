Москва, 6 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Российская сторона рассматривает все опции для выяснения причин диверсий, в результате которых российские экспортные нефтепроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» получили значительные повреждения. Об этом 6 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Culture.ru Здание МИД России

«Рассматриваются все опции», — сказал в беседе с РИА Новости дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях.

Читайте также: В США заявили о выгоде аварии на «Северных потоках» для Вашингтона

В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма». Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что теракты на «Северных потоках» требуют международного расследования, которое должно быть проведено, естественно, при участии России. Также важно подключение к этому расследованию Германии.

Ранее по теме: МИД РФ требует международного расследования терактов на «Северных потоках»