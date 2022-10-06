Кемерово, 6 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Будущее угольной отрасли — это не наращивание объёмов добычи, а глубокая переработка угля в продукт с высокой стоимостью. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, выступая на «Уроке угля», который прошёл в Кемеровском государственном университете в рамках Международного угольного форума «Угольная отрасль — новые реалии».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Не менее важная задача, над которой сейчас совместно работают наши учёные и промышленники, — внедрение «чистых» природоохранных технологий», — сказал Цивилёв.

Отметим, что 6 октября в Кемеровской области стартовал Международный форум «Угольная отрасль — новые реалии». Его цель — создать единую коммуникационную бизнес-площадку международного уровня для диалога власти, бизнеса и науки.