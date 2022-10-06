Уфа, , 10:42 — REGNUM 58 млн рублей направят в 2022 году на переоборудование автомобильной техники для использования природного газа в качестве моторного топлива в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заправка автобуса на новой газовой АЗС Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вопрос о мерах по переводу автотранспорта на газомоторное топливо был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

Сообщается, что в рамках реализации госпрограммы «Развитие энергетики» в 2022 году направлено 58 млн рублей на переоборудование автомобилей для использования природного газа в качестве моторного топлива, из них 49 млн рублей это средства федерального бюджета.

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, в текущем году планируется переоборудовать 2404 транспортных средства. В 2021 году на эти цели было выделено около 47 млн рублей, в результате было переоборудовано более одной тысячи транспортных средств, добавил он.

«Основными причинами, по которым в муниципальных районах и городских округах республики не переводят транспортные средства на метан является отдаленность или отсутствие газовых заправок. Для стимулирования перевода транспорта на ГМТ, считаем целесообразным обеспечить строительство и развитие газозаправочных станций не только в городах республики, но и в удаленных районах, что позволит снизить зависимость данных районов от поставок бензинового и дизельного топлива», — сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктор Жульков.

По итогам совещания Назаров поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства до 30 декабря разработать порядок предоставления субсидий муниципалитетам на переоборудование коммунальной техники для использования в качестве топлива компримированного природного газа.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Башкирии и министерству промышленности, энергетики и инноваций региона было поручено синхронизировать закупку автобусов, работающих на компримированном природном газе, и переоборудование транспортных средств с планами строительства газозаправочных станций.