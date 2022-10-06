Ухта, Коми, 6 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Ухте неизвестные разбили и облили красной краской памятную доску, открытую в честь героя ДНР Арсена Павлова, сообщает УМВД.

Andrew Butko Моторола

«По данному факту проводится проверка. Полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению личностей неизвестных, причастных к совершению правонарушения», — пояснили в МВД.

Напомним, Павлов, известный, как командир батальона «Спарта» Моторола, погиб 16 октября 2016 года.

Как сообщало иа, памятную доску Арсену Павлову на здании его родной школы открыли 1 июля 2022 года.