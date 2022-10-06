Сеул, , 10:36 — REGNUM Больше половины жителей Южной Кореи согласны с необходимостью развития экономического сотрудничества со странами Африки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Южнокорейско-африканского фонда при внешнеполитическом ведомстве.

Опрос Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 13 по 22 июля среди 3200 человек, 67,7% респондентов выступают за сотрудничество с африканскими странами, что на 20,3% больше по сравнению с прошлогодним опросом.

84,4% участников опроса считают, что страны Африки имеют потенциал к развитию. Нынешний показатель на 11,9% выше отметки 2021 года.

Среди мер, которые по мнению респондентов, правительство должно принять в рамках активизации двусторонних обменов — оказание поддержки частным компаниям при выходе на местные рынки, более широкое распространение информации об Африке среди населения, расширение поддержки по линии Официальной помощи в целях развития (ODA), подготовка специалистов по Африке.

Между тем, по мнению участников опроса, наиболее тесные отношения в регионе Южная Корея поддерживает с ЮАР. Далее следуют Египет, Гана, Кения, Марокко, Нигерия.