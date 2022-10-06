Канск, Красноярский край, , 10:34 — REGNUM В городе Канске увековечили память сотрудника ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Красноярскому краю Дмитрия Кузнецова, погибшего в ходе спецоперации. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в краевом управлении Росгвардии.

В городе Канске увековечили память сотрудника ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Красноярскому краю Пресс-служба управления Росгвардии по Красноярскому краю

Мемориальную доску в память о старшем сержанте полиции Дмитрии Кузнецове открыли в школе №6 Канска. Именно в ней учился герой.

В торжественной церемонии приняли участие родственники Дмитрия Кузнецова, его коллеги, врио начальника краевого управления Росгвардии капитан полиции Егор Вечорко, учащиеся школы и другие. Собравшиеся выразили соболезнования родным и близким погибшего, почтили его память минутой молчания и возложили цветы.

Дмитрий Кузнецов указом президента РФ Владимира Путина награждён орденом Мужества посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии память Героя России, участника спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР Аймира Миягашева увековечат в абаканском Парке Победы.

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