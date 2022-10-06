Барнаул, 6 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Институт гуманитарных наук Алтайского госуниверситета (АлтГУ) приступил к реализации масштабного проекта — Академия креативного образования Universum, ставшего одним из ведущих социально-гуманитарных проектов программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты», участником которой АлтГУ стал в сентябре 2021 года в числе 106 российских вузов. Подробности 6 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

АлтГУ Алтайский государственный университет

Академия креативного образования — это возможность для энергичных и талантливых людей от 4-х и до 60-ти стать не только лидерами мнений, но и ведущими специалистами в различных областях социальной сферы, обладающими неотъемлемым качеством — креативностью мышления.

«Существует очень важный показатель для университета — это количество поступающих в вуз талантливых детей, имеющих креативное мышление. У юных дарований оно бывает врожденное, хотя его можно и развить, при поддержке профессиональных педагогов, качественных образовательных программ.

Алтайский государственный университет и Институт гуманитарных наук имеют колоссальный опыт работы в этом направлении, начиная с детей от четырех лет, и заканчивая студентами, получающими в стенах вуза не только профессиональные знания, но и практические навыки работы. Поэтому у руководства ИГН и родилась идея объединить под эгидой Академии креативного образования все направления подготовки, способствующие эффективному формированию всесторонне развитой современной личности», — отметила первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгения Жданова.

Презентуя Академию, директор Института гуманитарных наук АлтГУ Лариса Нехвядович уточнила, что в основу данного проекта легла идея по созданию в опорном вузе Центра непрерывного художественного образования, инициатором которой выступил президент АлтГУ Сергей Землюков.

«Все началось в 2018 году, когда мы сделали первый набор детей в школу раннего эстетического развития «Уникум». Этот проект показал хорошие результаты и у выпускников школы возникло желание продолжить обучение в стенах Алтайского госуниверситета. Эта инициатива и стала отправной точкой для разработки масштабного проекта в формате lifelong learning — Академии креативного образования Universum. Это новая структура АлтГУ, которая поспособствует гуманитарно-эстетическому развитию не только детей и подростков, но и студенческой молодежи, а также всех тех, кто хочет освоить актуальные креативные компетенции, востребованные на современном рынке труда», — подчеркнула Лариса Нехвядович.

Кстати, популярные направления обучения, связанные с Web-дизайном, цифровыми технологиями, Fashion-индустрией, иностранными языками и искусством, представлены на всех уровнях образовательной программы Академии: Universum Kids (дети от 2 до 6 лет), Universum Junior (школьники) и Universum Open (студенты+). В рамках презентации проекта состоялся розыгрыш сертификатов на бесплатное обучение по всем трем образовательным уровням.

Еще одним значимым моментом церемонии открытия Академии креативного образования Universum стало подписание соглашения о сотрудничестве АлтГУ с Алтайским институтом развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова и Барнаульским детско-юношеским центром, которые, как и коллектив Академии, нацелены на развитие креативного мышления детей и молодежи. На основе данного трехстороннего договора о сотрудничестве будет создан проектный офис.

Заместитель директора по научной и инновационной работе Алтайского института развития образования Татьяна Райских, поздравила Академию с открытием и отметила, что успех каждого ребенка, подростка и взрослого зависит от внутренней гармонии с собой и с окружающим миром, а этот процесс невозможен без погружения в творчество:

«Оно позволяет развивать креативное мышление, нестандартный подход и помогает по-другому взглянуть на проблему. В этом и есть значимость и уникальность проекта Академии. Наш институт открыт к сотрудничеству и готов с АлтГУ прожить этот интересный творческий проект».

Традиционно церемония открытия предполагает перерезание красной ленты, но в Академии креативного образования пошли на креативный шаг. И ленту заменили на QR-код, которые появился на экране и открыл всем гостям доступ на сайт Академии.

Как сообщало ИА REGNUM, «Приоритет 2030» — одна из самых масштабных в истории страны программ государственной поддержки университетов. Это означает, что большое количество региональных университетов получат возможность не просто обеспечить качественное высшее образование, но и вести исследовательскую работу, привлекать в регионы молодых и перспективных ученых.

Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.