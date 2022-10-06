Ханты-Мансийск, , 10:32 — REGNUM Из Ханты-Мансийского автономного округа для участников специальной военной операции отправили пять внедорожников «УАЗ». Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы Югры.

УАЗ для фронта Информационно-аналитическое управление думы Югры.

Высокопроходимые автомобили «УАЗ СГР» и «УАЗ Хантер» отправили в Ростов-на-Дону, откуда их передадут воинским подразделениям.

«Я думаю, что это наша святая обязанность — помочь всем военным. И девиз: «Всё для фронта! Всё для Победы!» сегодня актуален как никогда. Сейчас мы готовим автомобили «Нива» на второй автовоз, который примерно будет через пару недель», — сообщил депутат думы Югры Анатолий Дубовик («Единая Россия»).

Парламентарий отметил, что на просьбу военных помочь укомплектовать бригады проходимыми автомобилями, откликнулись многие предприниматели и общественники региона.

Отмечается, что поставка высокопроходимой техники для военных в Югре намерены поставить на поток.