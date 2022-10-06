Чебоксары, , 10:32 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев на открытии межрегионального молодежного образовательного форума «МолГород-2022» выразил свое отношение к вхождению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он заявил, что жители этих территорий после восьми лет «оскорбления, унижения, издевательства» «объединившись с родными людьми, обрели единство и уверенность в завтрашнем дне», и «произошло в век больших и серьёзных перемен в миропорядке».

Новая карта России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я безумно рад за людей, которые живут на этих территориях. Там люди обладают одинаковыми с нами ценностями. И то, что ради этих ценностей они терпели восемь лет оскорбления, унижения, издевательства и противостояли натиску неонацистов, говорит о том, что они обладают всеми качествами патриотизма. И сегодня они объединившись с родными людьми, обрели единство и уверенность в завтрашнем дне. Рад за то, что это произошло в век больших и серьёзных перемен в миропорядке. Именно это запускает необратимый процесс разрешения сложившихся устоев и формирование новых отношений. Здесь Россия готова сделать все, чтобы сделать фундаментальный вклад в формирование нового миропорядка, на основе взаимного уважения», — подчеркнулОлег Николаев.

Напомним, 5 октября президент РФВладимир Путин подписал законы о принятии в состав России четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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