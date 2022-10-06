Оренбург, 6 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Из Оренбургской области через МАПП «Маштаково» пытались незаконно вывезти за границу 40 тонн продовольственного подсолнечника, сообщили ИА REGNUM 6 октября в Управлении Россельхознадзора.

Светлана Шаповалова Поля подсолнечника

На две партии семян отсутствовали фитосанитарные сертификаты. Вывоз продовольствия в Казахстан запрещён. Партии семян возвращены отправителю. Возбуждены административные дела.

«С начала года 2022 года на российско-казахстанском участке госграницы РФ по направлению к автомобильным пунктам пропуска пресекли 33 попытки незаконного вывоза зерна в Казахстан. Всего попытались вывезти более 371 тонны зерна без фитосанитарных сертификатов и по недействительным фитосанитарным сертификатам. Основной объем приходится на пшеницу, ячмень, подсолнечник и нут», — сказали в Россельхознадзоре.