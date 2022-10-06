Москва, 6 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Если рост цен на энергоносители продолжится, то от экономической активности ЕС останется одно название. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Nicolas Raymond Флаг ЕС

«Экономика ЕС находится в очень сложной ситуации, — констатировал он. — Сокращение экономической активности — это только начало. Промышленность из-за роста цен на энергоносители испытывает большие проблемы. Ряд предприятий переносят производство в другие страны — это показатель ситуации в экономике. Если рост цен продолжится, то от экономической активности останется одно название. Можно смело говорить не о спаде экономической активности, а о рецессии. Рост издержек сильно давит на деловую активность и промышленное производство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика Европейского союза находится в стадии падения в затяжную рецессию.