Анадырь, , 11:03 — REGNUM Авиарейсом из Москвы через Анадырь в Чукотский район доставили четыре тонны продуктов. Товары будут распределены между сёлами Лаврентия и Лорино. Об этом сообщает информационное агентство «Чукотка».

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"Продукты разделят между сёлами Лаврентия и Лорино по потребности. Порядка 435 килограмм будет распределено на социально-значимые учреждения: школы и детские сады населенных пунктов. В магазинах столицы Чукотского района фрукты и овощи появились в продаже уже сегодня», — рассказали в компании ООО «Берингов пролив», которые занимаются реализацией товаров на территории муниципалитета.

Отмечается, что часть продукции на Чукотке реализуется по субсидированной цене для того, чтобы сохранить стоимость на уровне предыдущих поставок. Для этого компании предоставляется господдержка.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые по Северному морскому пути в арктические районы Якутии «Якутоптторг» завёз социально значимые продовольственные товары. Компанией было завезено порядка 30 тонн продовольствия и материалов для строительства трёх торгово-логистических центров на теплоходе СТК-1012 из Астрахани в посёлок Черский.

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