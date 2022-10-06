Москва, , 10:31 — REGNUM Незаметно для широкой общественности у крупнейшего производитель диоксида титана в России — ООО «Титановые инвестиции» — сменился владелец. Вместо кипрской компании, которую СМИ ранее связывали с киевским олигархом Дмитрием Фирташем, собственником стало АО «Русский водород», созданное всего год назад. В руководстве компании стоят топ-менеджеры национализированного АО «Башкирская содовая компания» (БСК), передаёт ИА REGNUM.

Армянск Денис Абрамов © ИА REGNUM

Юридически московское ООО «Титановые инвестиции» с июля 2022 года принадлежит АО «Русский водород» и ООО «Титанактив», но владельцем последнего также является «Русский водород». Ранее «Титановые инвестиции» принадлежали кипрской фирме «Летан Инвестментс Лимитед», которую через «Юкрейниан Кемикал Продактс» связывали с Фирташем.

Директором АО «Русский водород» является Эдуард Давыдов. И он же гендиректор — БСК, акции которой два года назад через суд были истребованы из частных рук в пользу государства.

В конце цепочки владения АО «Русский водород» с июля 2022 года стоят Владимир Дойников и Мария Лукьянова. Ранее среди бенефициаров отметились миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги.

Подробности в материале: Кому олигарх Фирташ продал свой завод в Крыму и при чём тут «Башсода»?