Лондон, 6 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Бой между британскими боксерами Конором Бенном и Крисом Юбенком может состояться, несмотря на положительный допинг-тест Бенна. Об этом 6 октября сообщает The Guardian.

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Отмечается, что в пробе Бенна был обнаружен запрещённый антиэстроген кломифен. После этого Британская федерация бокса заявила, что бой должен быть отменён как «не отвечающий интересам бокса».

С этим не согласился промоутер Эдди Хирн, заявивший, что положительный тест был только в пробе «А», а проба «Б» ещё не вскрыта, поэтому Бенн не может считаться нарушившим правила.

При этом ответственной за бой является Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA), которая не является подписантом кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Кроме того, Бенн проходил тестирование в рамках Британского антидопингового агентства (UKAD), которое сотрудничает с WADA. И это исследование не выявило запрещённых веществ в его пробе.

«Я ничего не нарушал. Как я понимаю, меня не отстранили и поединок состоится. Я звонил Крису, он хочет драться, как и я. Врачи не увидели, что это вещество может дать в ринге какое‑то преимущество», — заявил Бенн.