Ереван, 6 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества провести переговоры с президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил в армянском парламенте депутатам.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Предусмотрена четырехсторонняя встреча с президентом Азербайджана, президентом Франции и председателем Совета Европейского союза. Также предусмотрена встреча с президентом Турции», — сказал Пашинян.

Он отметил, что на данных встречах планируется обсуждать мирную повестку. После саммита в Праге армянский премьер-министр отправится в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ.

Напомним, Пашинян в заявлениях по Нагорному Карабаху и урегулированию отношений с Азербайджаном говорит не о стремлении к независимости республики, а об обеспечении безопасности её жителей. Он также призвал понизить статус Арцаха.