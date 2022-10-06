Санкт-Петербург, 6 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Мужчина, который разгуливал с оружием у Армянской церкви в самом центре Петербурга, стал фигурантом уголовного дела, у него изъято оружие и боеприпасы, сообщили 6 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Мужчина с оружием у Армянской церкви в центре Петербурга

Мужчину с оружием, похожим на автомат Калашникова, задержали днем 4 октября на Невском проспекте, 46, у Армянской церкви. Им оказался 47-летний житель поселка Вырица Гатчинского района Ленинградской области. Во время досмотра у задержанного были изъяты охотничий карабин типа «Ланкастер» и более 20 патронов к нему, травматический пистолет «Оса» и более сотни патронов для него, а также три ножа.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Арсенал нетрезвого мужчины у Армянской церкви в Петербурге

«По информационным данным, разрешения гражданина на огнестрельное оружие были аннулированы в октябре прошлого года», — рассказали в ведомстве.

В отношении владельца арсенала возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.