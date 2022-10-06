Канберра, 6 октября 2022, 10:34 — REGNUM 6 октября в Палате представителей Австралии состоялись дебаты по поводу осуществления в стране третьего этапа снижения налогов. Как оказалось, лейбористы доведут до конца реформы прежнего кабинета министров, что снизит налоги в стране на сумму 244 миллиарда долларов, передает телеканал Nine News.

Австралийские доллары
Австралийские доллары
(сс) williamnyk

Выступая перед депутатами, федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс сказал, что позиция правительства не изменилась и состоит в том, чтобы сохранить в силе снижение налогов.

«Во-первых, когда речь идет о снижении налогов, наша позиция не изменилась … Во-вторых, то, о чем я говорил в том числе на этой неделе, заключается в том, что я думаю, что глобальные условия резко ухудшились в течение последних нескольких недель … Моя работа, как казначея этой страны, состоит в том, чтобы убедиться, что бюджет находится на настолько устойчивой уровне, насколько это возможно для решения проблем, которые мы ожидаем», сказал Чалмерс.

Напомним, что снижение налогов было инициативой предыдущего правительства Австралии под руководством Скотта Моррисона.