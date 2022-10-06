Канберра, 6 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. 6 октября в Палате представителей Австралии состоялись дебаты по поводу осуществления в стране третьего этапа снижения налогов. Как оказалось, лейбористы доведут до конца реформы прежнего кабинета министров, что снизит налоги в стране на сумму 244 миллиарда долларов, передает телеканал NineNews.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

Выступая перед депутатами, федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс сказал, что позиция правительства не изменилась и состоит в том, чтобы сохранить в силе снижение налогов.

«Во-первых, когда речь идет о снижении налогов, наша позиция не изменилась … Во-вторых, то, о чем я говорил в том числе на этой неделе, заключается в том, что я думаю, что глобальные условия резко ухудшились в течение последних нескольких недель … Моя работа, как казначея этой страны, состоит в том, чтобы убедиться, что бюджет находится на настолько устойчивой уровне, насколько это возможно для решения проблем, которые мы ожидаем», — сказал Чалмерс.

Напомним, что снижение налогов было инициативой предыдущего правительства Австралии под руководством Скотта Моррисона.