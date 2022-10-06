Москва, 6 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Принято решение о предоставлении Белоруссии кредита в размере 1,5 млрд долларов, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

Government.ru Алексей Оверчук

По его словам, стороны уже подготовили соглашение. Деньги будут направлены на реализацию проектов по импортозамещению.

«Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы», — приводит слова зампреда правительства РИА Новости.