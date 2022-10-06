Москва, 6 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы показывает, что стратегия развития Дальнего Востока сохраняется и обеспечивается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Ирина Яровая

«Здесь важно подчеркнуть, что эти меры поддержки, которые связаны и с недополучением в бюджет средств за счет преференций, которые созданы, они сохраняются. Государство осмысленно будет продолжать нести эти затраты на то, чтобы поддерживать развитие бизнеса на Дальнем Востоке и поддерживать меры социальной поддержки для наших граждан», — пояснила она на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Парламентарий отметила, что в проекте бюджета объем финансирования на модернизацию первичного звена здравоохранения не уменьшается, а субсидии на организацию бесплатного горячего питания в начальной школе увеличиваются.

«Мы с вами, я уверена, продолжим работу над вопросами расширения формата дистанционной доставки лекарственных препаратов в труднодоступные регионы», — добавила она.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023−2025 годы внесен в Государственную думу 28 сентября. Планируется рассмотреть бюджетный пакет в первом чтении за два дня — 26 и 27 октября.