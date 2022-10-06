Канберра, , 10:31 — REGNUM Ассирийская община Австралии испытывает серьезные опасения, поскольку федеральное правительство страны планирует репатриировать семьи боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 октября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Речь идет о женах, сестрах и детях ликвидированных террористов. Они говорят, что опасаются за свою безопасность на Ближнем Востоке, но тысячи ассирийцев, спасавшихся от преследований «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь называют Австралию своим домом, и мысль о том, чтобы жить по соседству с одной из этих семей, пугает их.

Мэр Фэрфилда на западе Сиднея Фрэнк Карбоне заявил в интервью телеканалу Nine News, что правительству следует уделять большее внимание проблемам ассирийских общин и отдавать предпочтение им, а не «людям, которые отвернулись от Австралии».

«Наше сообщество не простит и не забудет, и мы говорим [премьер-министру Энтони Альбанизу], чтобы тот поступил правильно, ставил потребности Австралии на первое место и думал об австралийском сообществе», — сказал мэр.