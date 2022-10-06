Пекин, 6 октября 2022, 10:21 — REGNUM Китайские ученые впервые в мире осуществили эксперимент частотного и временного распространения с высокой точностью в открытом космосе на расстоянии 113 км, при этом стабильность распространения времени достигает фемтосекундного уровня, что может соответствовать требованиям к распространению времени оптических часов с высочайшей точностью, сообщает 6 октября газета Global Times.
Ожидается, что это достижение в области фундаментальных научных исследований найдет широкое применение при изучении фундаментальных проблем физики, от навигации до обнаружения гравитационных волн и поиска темной материи. Соответствующие результаты были опубликованы онлайн в международном академическом журнале Nature, сообщают китайские СМИ.
Исследование было завершено командой ведущего китайского квантового физика из Университета науки и техники Китая и академика Китайской Академии наук (CAS) Пан Цзяньвэя совместно с такими институтами сотрудничества, как Шанхайский исследовательский центр квантовой науки и Синьцзянская астрономическая обсерватория.
В последние годы нестабильность частоты для современных оптических часов достигла уровня E-19, что может использоваться для точной навигации и позиционирования, глобальной синхронизации, широкополосной квантовой связи и базовых принципах физики и будет играть важную роль в области физики. Уровень E-19 означает, что ошибка часов составляет не более одной секунды примерно за 100 млрд лет, согласно отчету Китайской службы новостей.
Эксперт также отметил, что для распространения точного времени должна существовать технология распространения времени, соответствующая точности оптических часов. Согласно аннотации к статье, ключевые технологии, необходимые для этого достижения, включают внедрение мощных частотных гребенок, высокостабильных и высокоэффективных оптических приемопередающих систем и эффективной линейной оптической выборки. Этот метод может быть не только непосредственно использован в наземных приложениях, но и может заложить основу для будущего распространения спутниковой информации о времени и частоте.