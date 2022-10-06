Пекин, , 10:21 — REGNUM Китайские ученые впервые в мире осуществили эксперимент частотного и временного распространения с высокой точностью в открытом космосе на расстоянии 113 км, при этом стабильность распространения времени достигает фемтосекундного уровня, что может соответствовать требованиям к распространению времени оптических часов с высочайшей точностью, сообщает 6 октября газета Global Times.

Космос PIRO4D

Ожидается, что это достижение в области фундаментальных научных исследований найдет широкое применение при изучении фундаментальных проблем физики, от навигации до обнаружения гравитационных волн и поиска темной материи. Соответствующие результаты были опубликованы онлайн в международном академическом журнале Nature, сообщают китайские СМИ.

Исследование было завершено командой ведущего китайского квантового физика из Университета науки и техники Китая и академика Китайской Академии наук (CAS) Пан Цзяньвэя совместно с такими институтами сотрудничества, как Шанхайский исследовательский центр квантовой науки и Синьцзянская астрономическая обсерватория.

В последние годы нестабильность частоты для современных оптических часов достигла уровня E-19, что может использоваться для точной навигации и позиционирования, глобальной синхронизации, широкополосной квантовой связи и базовых принципах физики и будет играть важную роль в области физики. Уровень E-19 означает, что ошибка часов составляет не более одной секунды примерно за 100 млрд лет, согласно отчету Китайской службы новостей.

«Точное время не должно ограничиваться холодными лабораториями, но также должно «проникать в дома обычных людей», — сказал главный автор статьи и младший научный сотрудник Университета науки и техники Китая Шэнь Ци.

Эксперт также отметил, что для распространения точного времени должна существовать технология распространения времени, соответствующая точности оптических часов. Согласно аннотации к статье, ключевые технологии, необходимые для этого достижения, включают внедрение мощных частотных гребенок, высокостабильных и высокоэффективных оптических приемопередающих систем и эффективной линейной оптической выборки. Этот метод может быть не только непосредственно использован в наземных приложениях, но и может заложить основу для будущего распространения спутниковой информации о времени и частоте.