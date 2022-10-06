Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:25 — REGNUM Россия за последние полгода добилась впечатляющих результатов на территории бывшей УССР. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Удалось присоединить важнейшие территории. Показательна общая поддержка России жителями этих земель. Теперь речь может идти о дальнейшем расширении этих владений. В стране объявлена частичная мобилизация. От санкций рушится европейская и мировая экономика. Есть мнение, что Запад в лице США после всего этого хочет взять паузу. Отсюда теперь уже многочисленные выступления Илона Маска в пользу России, рост за последний месяц товарооборота России и США, новость, что Россия и США удалось значительно продвинуться в переговорах о возобновлении инспекций по линии СНВ-3… Отсюда и откровение американской разведки по поводу убийства Дарьи Дугиной. Это пассаж в пользу России. Хотя это всё можно рассматривать и как угрозу, что киевскому режиму по зубам такие операции на территории РФ. Нужно ли такое перемирие России — вопрос открытый. Я думаю, что наш главнокомандующий примет правильное решение», — отметил Полухин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным The New York Times, американские спецслужбы считают, что представители Киева могли санкционировать убийство российской журналистки Дарьи Дугиной.

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