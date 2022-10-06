Алжир, 6 октября 2022, 10:27 — REGNUM Судно с группой нелегальных мигрантов затонуло у побережья Алжира. Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на жителей северной Сирии, чьи родственники находились на борту лодки.
По их слов, судно отправилось из Алжира 4 октября и взяло курс на испанское побережье. На момент отплытия на борту находились более 30 человек.
По данным журналистов, судно затонуло, отойдя от Алжира на несколько десятков километров.
Также Al-Araby-al-Jadid сообщает, что затонувшее судно было одним из нескольких, отправившихся в Европу из Алжира. Переправившиеся на территорию ЕС мигранты рассказывают, что им ничего не известно о судьбе своих товарищей из первой партии.
Власти Алжира пока не комментируют эти сообщения.