Москва, 6 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Санкции ЕС не повлияли на сотрудничество России с Венгрией по строительству АЭС «Пакш-2». Об этом сегодня, 6 октября, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Hendrik Tammen АЭС

По его словам, российская сторона рассчитывает, что строительство АЭС будет проходить в соответствии с установленным графиком.

«Все совместные проекты России с Венгрией в сфере атомной энергетики реализовываются в штатном режиме. Стороны в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства», — уточнил Тяпкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии начнется осенью 2023 года, заявлял глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Читайте подробнее: «Росатом» назвал сроки начала строительства АЭС в Венгрии