Кострома, , 10:22 — REGNUM 95 костромичей подали заявку на отправку в зону СВО в качестве добровольцев через портал Госуслуг. Об этом сообщает администрация региона.

Обучение мобилизованных на полигоне в Песочном Администрация Костромской области

Возможность дистанционной регистрации заявлений появилась три дня назад. С этого момента в России зарегистрировали более 2 тысяч электронных заявок.

Отметим, что ранее принять участие в спецоперации пожелали более 300 костромичей. Они обращались в военкоматы.

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