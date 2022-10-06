Кострома, 6 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. 95 костромичей подали заявку на отправку в зону СВО в качестве добровольцев через портал Госуслуг. Об этом сообщает администрация региона.

Администрация Костромской области Обучение мобилизованных на полигоне в Песочном

Возможность дистанционной регистрации заявлений появилась три дня назад. С этого момента в России зарегистрировали более 2 тысяч электронных заявок.

Отметим, что ранее принять участие в спецоперации пожелали более 300 костромичей. Они обращались в военкоматы.