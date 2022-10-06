Луганск, 6 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике с начала специальной военной операции от обстрелов со стороны ВСУ погибли более 100 мирных жителей и 314 получили ранения. Об этом 6 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период (с начала СВО) стали 415 мирных жителей, из которых 101 человек погиб и 314 получили ранения», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрелов семь детей погибли и 27 получили ранения.