Канберра, 6 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. 6 октября по всей Австралии было побито пять погодных рекордов, поскольку восточное побережье страны залило беспрецедентными ливнями. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Населенный пункт Бурк в Новом Южном Уэльсе зафиксировал самый дождливый октябрьский день за 67 лет. На озере Каргеллиго в Новом Южном Уэльсе в октябре выпало самое большое дневное количество осадков за 37 лет. В Камдене на юго-западе Сиднея за 24 часа выпало 51,2 мм осадков, что стало самым влажным октябрьским днем за 23 года.

Хотя погодные условия в штате Виктории были менее суровыми, каждый дождемер в штате регистрировал невероятное количество осадков.

А по состоянию на 13:00 по местному времени Сидней побил 164-летний рекорд, сделав 2022 год официально самым влажным годом за всю историю наблюдений.