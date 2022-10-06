Москва, 6 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов («Единая Россия») и депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия») написали заявления на зачисление в ряды добровольцев в зону спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба «Единой России».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

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Отмечается, что является Хубезов офицером запаса и хотел бы работать военным медиком на передовой, для чего добровольно пришёл в московский военный комиссариат.

«Сейчас очень важно поддержать наших ребят. Мы должны быть вместе, жить вместе, вместе терпеть обстрелы. Много раз я уже был там. Видел, насколько важна медицинская помощь. Хотел бы быть ближе к передовой либо непосредственно на передовой, вытаскивать и спасать наших ребят. В нашей семье мужчина — это мужчина. Конечно, всплакнула жена, но больше виду не показывала. Все поддерживают это решение», — сказал он.

Также указывается, что ранее Соколу было присвоено звание майора разведки.

«У меня отец военный разведчик. Я с детства знаю, что такое настоящее служение Отечеству, военная присяга. Я работал наблюдателем во время референдума в ЛНР и убедился в том, насколько люди исстрадались от обстрелов, прессинга, всего, что происходит вокруг долгие годы. Поэтому нет никаких сомнений, что нужно вставать на защиту этих территорий, этих людей, которые вернулись в нашу страну. Люди шли на референдум, голосовали, и их выбор, безусловно, надо уважать и защищать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») намерен проситься на самый опасный участок фронта и «готов работать фельдшером, вытаскивая ребят с поля боя».