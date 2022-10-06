Улан-Удэ, 6 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ состоится благотворительный концерт в поддержку военнослужащих из Бурятии, участвующих в специальной военной операции на территории бывш. УССР.

Цитата из видео правительства Бурятии Театр «Байкал», Бурятия

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, концерт-марафон «Нэгэдэеэ. Мы вместе» пройдёт 8 октября в Физкультурно-спортивном комплексе.

Перед гостями и жителям выступят артисты Бурятского театра оперы и балеты с рок-мюзиклом «Бальжан Хатан», цирка Бурятии со спектаклем «Zam life», национального театра «Байкал» и народного ансамбля «Забава». По словам министра культуры республики Соёлмы Дагаевой, концерт продлится четыре часа.

«Мы не можем остаться в стороне и приглашаем посетить этот концерт. Да, это необычное действо по своему формату, но оно призвано помочь нашим ребятам, нашим воинам-защитникам. Приходите, уважаемые земляки!» — призвала чиновник.

Все средства от продажи билетов, которые стоят 500 рублей, как отмечается, будут направлены на помощь военнослужащим. Кроме того, на концерте будет организован сбор в их поддержку.