Бразилиа, 6 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В новых политических условиях БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) останется одним из важнейших инструментов в глобальной экономике. Такое мнение высказал посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

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Дипломат в беседе с РИА Новости подчеркнул, что БРИКС — это «уже сформированный формат международного общения, который имеет собственный вес, голос и повестку дня, которая постоянно расширяется».

«У меня нет никаких сомнений, что БРИКС будет укрепляться в будущем, будет не только расширять формат, но и будет оставаться одним из важнейших инструментов в глобальной экономике», — сказал Лабецкий.

Напомним, в начале августа президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что у республики есть почти все условия для вступления в БРИКС, и Алжир сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия ценит взвешенную позицию партнёров по БРИКС. По его словам, БРИКС — это экономика будущего. Он подчеркнул, что уже сегодня это объединение играет значимую роль на мировой арене. Оно предлагает «позитивную» повестку дня, не направленную против кого-либо.

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