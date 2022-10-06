Ярославль, , 10:21 — REGNUM В Ярославской области планируют построить завод по производству сыра моцарелла. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Михаила Евраева.

Сыры сорта Моцарелла в рассоле Mac9

Предприятие появится в Любиме на месте бывшего Любимского сыродельно-маслодельного завода. Инвестор вложит в проект порядка 800 млн рублей.

Новый завод будет ориентирован на импортозамещение. Производство хотят запустить к 2024 году. При работе на полную мощность на предприятии будут выпускать минимум 12 тысяч тонн продукта в год.

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