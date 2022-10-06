Ярославль, 6 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Ярославской области планируют построить завод по производству сыра моцарелла. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Михаила Евраева.

Mac9 Сыры сорта Моцарелла в рассоле

Предприятие появится в Любиме на месте бывшего Любимского сыродельно-маслодельного завода. Инвестор вложит в проект порядка 800 млн рублей.

Новый завод будет ориентирован на импортозамещение. Производство хотят запустить к 2024 году. При работе на полную мощность на предприятии будут выпускать минимум 12 тысяч тонн продукта в год.