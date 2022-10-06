Оренбург, , 10:18 — REGNUM В Оренбургской области чиновники подготовили для мобилизованных резервистов два грузовика с дополнительной экипировкой. Об этом 6 октябре в своём телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер.

Дополнительная экипировка для мобилизованных пресс-служба правительства Оренбургской области

«Два грузовика с дополнительной экипировкой для мобилизованных оренбуржцев отправили в Тоцкую артиллерийскую бригаду, где наши ребята проходят боевое слаживание» — сказал он.

Наборы включают в себя обмундирование, шапки, носки, резиновые сапоги с термоноском, дождевики и походные коврики. Правительство заказало местным предприятия пошить до 15 октября 3 тыс. спальных мешков. Их можно использовать при температуре до — 25°С. По мере готовности спальные мешки будут передавать мобилизованным резервистам.

«Отмечу, что в работу включились все — бизнес, волонтёры и жители региона в частном порядке. У нас общая забота — обеспечить мобилизованных ребят всем необходимым. В первую очередь - тёплыми вещами», — сказал в заключении глава Оренбуржья.

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