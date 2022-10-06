Лондон, 6 октября 2022, 10:18 — REGNUM После того как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи, цена на нефть марки Brent достигла уровня в $93,96 за баррель по сравнению с $84 за баррель на предыдущей неделе. Аналитики прогнозируют, что на этом нефть не остановится, как сообщает Financial Times.

Буровая установка компании Saudi Aramco
Буровая установка компании Saudi Aramco
Saudiaramco.com

Бывший аналитик ОПЕК, ныне работающий в консалтинговой компании Rystad, Хорхе Леон ожидает, что к Рождеству 2022 года цена на нефть превысит 100 долларов за баррель.

Более того, возможен и дальнейший рост цен, поскольку в декабре ужесточатся европейские санкции в отношении российской нефти. Россия также предупредила, что может сократить экспорт нефти в страны, участвующие в предложенном США плане по ограничению цен. Поэтому новое сокращение добычи, намеченное на ноябрь, может совпасть с дальнейшим снижением предложения.

В то же время многолетнее недоинвестирование в разведку новых месторождений привело к тому, что предложение остается ограниченным, а глобальные резервы «крайне низки», предупредил на этой неделе глава саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амин Насер.

В этой связи главный нефтегазовый аналитик JPMorgan Кристиан Малек сказал, что хотя сокращение добычи окажет «повышательное давление» на цены, интервенция ОПЕК+ для поддержания высоких цен на нефть призвана побудить всех производителей начать инвестировать.

«Сам размер сокращения посылает отрасли важный сигнал», — считает он.

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