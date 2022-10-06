Лондон, 6 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. После того как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи, цена на нефть марки Brent достигла уровня в $93,96 за баррель по сравнению с $84 за баррель на предыдущей неделе. Аналитики прогнозируют, что на этом нефть не остановится, как сообщает Financial Times.

Saudiaramco.com Буровая установка компании Saudi Aramco

Бывший аналитик ОПЕК, ныне работающий в консалтинговой компании Rystad, Хорхе Леон ожидает, что к Рождеству 2022 года цена на нефть превысит 100 долларов за баррель.

Более того, возможен и дальнейший рост цен, поскольку в декабре ужесточатся европейские санкции в отношении российской нефти. Россия также предупредила, что может сократить экспорт нефти в страны, участвующие в предложенном США плане по ограничению цен. Поэтому новое сокращение добычи, намеченное на ноябрь, может совпасть с дальнейшим снижением предложения.

В то же время многолетнее недоинвестирование в разведку новых месторождений привело к тому, что предложение остается ограниченным, а глобальные резервы «крайне низки», предупредил на этой неделе глава саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амин Насер.

В этой связи главный нефтегазовый аналитик JPMorgan Кристиан Малек сказал, что хотя сокращение добычи окажет «повышательное давление» на цены, интервенция ОПЕК+ для поддержания высоких цен на нефть призвана побудить всех производителей начать инвестировать.

«Сам размер сокращения посылает отрасли важный сигнал», — считает он.