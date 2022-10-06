Канберра, 6 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Австралии постепенно приближает крайний срок уплаты налогов, и гражданам настоятельно рекомендуется привести финансы в порядок, чтобы не получить крупный штраф за просрочку платежа. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Nalog.ru Заполнение налоговой декларации

31 октября — последний день, когда жители страны должны либо подать налоговую декларацию, либо зарегистрироваться у налогового агента, который сделает это за них. Лиц, которые не подадут вовремя документы, могут оштрафовать на 222 доллара каждые 28 дней, до пяти раз, в зависимости от того, насколько нарушены сроки. Это означает, что злостные нарушители могут рассчитывать на максимальный штраф в размере 1110 долларов.﻿

«Хорошая новость заключается в том, что, хотя штраф обычно применяется автоматически, он обычно не применяется к декларациям, которые либо дают нулевой результат, либо приводят к возмещению суммы штрафа», — сказал журналистам директор компании H&R Block Марк Чепмен.