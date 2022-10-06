Одинцово, Московская область, , 10:14 — REGNUM В парке «Патриот» стартовала 24-я выставка «Золотая осень» — крупнейший в стране форум агропромышленного комплекса России. В её работе принимают участие сотни производителей из разных регионов России, представляя свою продукцию, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК. Деловая повестка чрезвычайно насыщенна, в круглых столах и панельных дискуссиях принимают участие члены Правительства РФ, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации и руководители агропромышленных корпораций, банков, страховых компаний. Генеральным спонсором и одним из активных участников форума традиционно выступает крупнейший отечественный производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений и ключевой поставщик минудобрений российским аграриям — компания «ФосАгро».

На пороге новых рекордов

«Чтобы удовлетворять стремительно растущий спрос российского АПК, — рассказал Михаил Рыбников, — в развитие ФосАгро только за последние пять лет было вложено свыше 200 млрд рублей. За это время мы прибавили в производстве на 40%».

Только до конца 2022 года ФосАгро намерена направить на реализацию инвестиционной программы 64 млрд рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году.

По итогам полугодия 2022 года ФосАгро уже увеличила производство на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года — до более 5,3 млн тонн. Ожидается, что в 2022 году производство вырастет на 3-4% — до 10,8 млн т.

Этого удалось достичь благодаря выходу на полную мощность новых производственных агрегатов, запущенных по программе долгосрочного развития. В Череповце с начала 2022 года заработал на повышенной производительности модернизированный цех фтористого алюминия ФосАгро. На завершающем этапе реализации находятся проект по строительству новых мощностей в Волхове. Недавно в опытно-промышленную эксплуатацию запущен новый горизонт Кировского рудника Кировского филиала компании. В Балаково до конца года будут завершены работы по увеличению мощностей по выпуску гранулированного сульфата аммония.

От Урала до Тихого океана

Компания неизменно расширяет присутствие на внутреннем рынке, который считает своим приоритетом.

За пять лет сеть дистрибуции «ФосАгро-Регион» выросла в 1,5 раза. Только в этом году было открыто три новых логистических центра — в Татарстане, Воронежской и Волгоградской области. Вместе с партнерскими площадками сеть теперь может единовременно хранить 1,2 млн т минеральных удобрений. В этом году начала работу 11-я региональная компания «ФосАгро-Регион», ориентированная на регионы Сибири и Дальнего Востока. Сегодня компании сети охватывают более 70 регионов.

«Причем от Урала до Тихого Океана ФосАгро — единственный федеральный производитель минеральных удобрений, напрямую работающий с местными аграриями, — подчеркивает Михаил Рыбников. — Мы продолжаем расти, ориентируясь на интересы российских потребителей и готовы переориентировать до 50% готовой продукции ФосАгро на внутренний рынок».

Большое внимание компания уделяет разработке инновационных марок удобрений с биодобавками, микро- и мезоэлементами и создании на их основе современных высокоэффективных систем минерального питания растений. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с Минсельхозом РФ, Российской академией наук и компанией «Иннопрактика».

Идёт подготовка «агрономов будущего»

Создавая новые марки удобрений, ФосАгро заботится и том, чтобы в АПК было достаточно высококвалифицированных специалистов, способных организовать минеральное питание растений с максимальной эффективностью.

Обучение будущих специалистов АПК сейчас ведется в образовательных центрах ФосАгро, создание которых компания начала два года назад. Ядром сети является научно-практический центр ФосАгро в Тимирязевской академии, открытый осенью 2020 года. Региональные центры созданы в Белгородском, Воронежском, Кубанском, Орловском и Саратовском ГАУ.

Образовательная программа ФосАгро для агросектора сейчас охватывает 30 вузов, до конца года их число достигнет 35 с ежегодным количеством слушателей до 15 тыс. человек. Большое количество лекций подготовлено при непосредственном участии преподавателей РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева и представителей РАН.

«Чтобы правильно применять инновации, АПК нужны высококлассные профессионалы, — говорит Михаил Рыбников. — Поэтому первоочередное внимание мы уделяем не только подготовке кадров для промышленности, но и для сельского хозяйства. Вместе с Минсельхозом готовим инженеров и агрономов будущего».

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