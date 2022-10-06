Канберра, 6 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Возможная высылка посла России в Австралии Алексей Павловского грозит сорвать судебную тяжбу по поводу нового посольства РФ в одном из столичных районов Канберры. Об этом 6 октября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Юристы российского правительства признают, что они обеспокоены тем, что ключевые фигуры могут быть выдворены из Австралии. Ранее они подали иск в федеральный суд, утверждая, что местные австралийские органы не имеют полномочий расторгать договор аренды участка в Ярралумле.

Отвечая на вопрос, сколько времени им потребуется для подготовки важных судебных документов, адвокат, представляющий Россию, Эллиот Хайд, подчеркнул срочность вопроса, заявив, что они обеспокоены тем, что люди, от которых они получали инструкции в Австралии, вскоре могут покинуть континент навсегда. Судья Стивен Рарес согласился, что он обеспокоен тем, что главный свидетель, «который, как я полагаю, является послом», может быть выслан.

«Сейчас он находится на территории страны, и я надеюсь, что так и будет», — ответил адвокат Хайд.