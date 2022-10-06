Москва, , 10:24 — REGNUM Иран рассчитывает заключить ряд соглашений с Россией в нефтегазовой сфере в ближайшие шесть месяцев, а также усилить сплочение с Москвой по вопросам, касающимся энергоресурсов. Об этом заявил 6 октября заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Он отметил, что хороший прогресс по вопросу о реализации меморандума с Газпромом достигнут в результате последних переговоров российской и иранской сторон. Замминистра выразил надежду, что в течение шести последующих месяцев удастся заключить несколько соглашений.

«Надеемся, что текущие условия приведут к большей сплочённости Ирана и России в вопросе развития двусторонних проектов в нефтяной, газовой и нефтехимической сфере», — заявил Асадзаде в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию на рынке энергоресурсов и заседание ОПЕК+.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Газпром и Национальная нефтяная компания Ирана договорились о разработке ряда месторождений, включая Киш и Северный Парс. Соглашение оценивается в $40 млрд.

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