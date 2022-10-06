Вашингтон, 6 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск продолжил дискуссию о референдумах, которые прошли на территории бывш. УССР.

JD Lasica from Pleasanton, CA, US Илон Маск

На странице в Twitter он опубликовал карту голосования в 2012 году, на которой восточная часть бывш. УССР была за «Партию регионов», считающуюся пророссийской.

«Большая часть [бывш. УССР] недвусмысленно хочет быть частью [киевского режима], но на некоторых восточных участках — русское большинство, предпочитающее Россию», — написал Маск.