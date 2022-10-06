Белогорск, Амурская область, 6 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Жители и предприниматели города Белогорск собрали наборы дополнительной помощи для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Амурской области. Об этом 1 октября сообщил мэр города в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Уточняется, что в эти наборы вошли термо и обычное нижнее бельё, носки, аптечка, фонарик, батарейки, дорожные наборы, ручка, блокнот, изолента, вязаные перчатки, средства гигиены, зажигалки и сигареты

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители и предприниматели Тынды собрали продукты и медикаменты для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Амурской области.